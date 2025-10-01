Börse New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 46’441.10 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.666 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.248 Prozent tiefer bei 46’282.63 Punkten in den Handel, nach 46’397.89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 46’276.39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’528.78 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0.291 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones mit 45’544.88 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, bei 44’494.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, lag der Dow Jones bei 42’156.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 9.55 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 46’714.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 7.39 Prozent auf 90.13 USD), Nike (+ 6.41 Prozent auf 74.20 USD), Amgen (+ 5.78 Prozent auf 298.50 USD), Visa (+ 1.89 Prozent auf 347.83 USD) und IBM (+ 1.53 Prozent auf 286.49 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen JPMorgan Chase (-1.50 Prozent auf 310.71 USD), Sherwin-Williams (-1.46 Prozent auf 341.22 USD), Goldman Sachs (-1.36 Prozent auf 785.51 USD), Walt Disney (-1.35 Prozent auf 112.95 USD) und Home Depot (-1.18 Prozent auf 340.55 EUR).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.755 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.35 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.22 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch