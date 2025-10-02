Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
02.10.2025 13:15:00
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Tesla-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Tesla-Aktie wurde im September 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Experten raten die Tesla-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 425,67 USD, was einem Abschlag von 19,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 444,72 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|435,00 USD
|-2,19
|26.09.2025
|RBC Capital Markets
|325,00 USD
|-26,92
|26.09.2025
|UBS AG
|215,00 USD
|-51,65
|23.09.2025
|UBS AG
|215,00 USD
|-51,65
|05.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Smith Collection/Gado/Getty Images,Katherine Welles / Shutterstock.com
