Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’427 0.5%  SPI 17’101 0.5%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’434 1.3%  Euro 0.9350 0.0%  EStoxx50 5’662 1.4%  Gold 3’884 0.5%  Bitcoin 94’496 0.1%  Dollar 0.7957 -0.2%  Öl 65.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu
China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik - Aktien aber fest
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen - auch ASML und Infineon profitieren
Lufthansa-Aktie mit Plus: Lufthansa-Personalchef sieht Höhepunkt bei Jobabbau 2027 und 2028
Brenntag begibt Anleihe - Millionenvolumen am Markt platziert - Aktie gesucht
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenmeinungen 02.10.2025 13:15:00

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Tesla-Aktie unter die Lupe genommen.

Tesla
371.80 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie wurde im September 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten raten die Tesla-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 425,67 USD, was einem Abschlag von 19,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 444,72 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG435,00 USD-2,1926.09.2025
RBC Capital Markets325,00 USD-26,9226.09.2025
UBS AG215,00 USD-51,6523.09.2025
UBS AG215,00 USD-51,6505.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst sieht Musk in `Kriegszeiten-CEO-Modus` - und ist begeistert
Tesla-Aktie unter Druck: Ermittlungen zu Türgriffen beim Model Y
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos

Bildquelle: Smith Collection/Gado/Getty Images,Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?