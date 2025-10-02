Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Die Tesla-Aktie wurde im September 2025 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten raten die Tesla-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 425,67 USD, was einem Abschlag von 19,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 444,72 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 435,00 USD -2,19 26.09.2025 RBC Capital Markets 325,00 USD -26,92 26.09.2025 UBS AG 215,00 USD -51,65 23.09.2025 UBS AG 215,00 USD -51,65 05.09.2025

Redaktion finanzen.ch