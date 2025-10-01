SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aussichten
|
01.10.2025 11:07:00
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie überprüft.
9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SAP SE veröffentlicht.
9 Analysten empfehlen die SAP SE-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für SAP SE ein Kursziel von 292,22 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 64,32 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 227,90 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|310,00 EUR
|36,02
|30.09.2025
|UBS AG
|300,00 EUR
|31,64
|26.09.2025
|Deutsche Bank AG
|270,00 EUR
|18,47
|22.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|27,25
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 EUR
|27,25
|17.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|15.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|27,25
|10.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|27,25
|04.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|27,25
|04.09.2025
|Barclays Capital
|300,00 EUR
|31,64
|03.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX verliert -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex gibt derweil ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}