Kursentwicklung 01.10.2025 20:04:04

Starker Wochentag in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

In New York ist am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.05 Prozent auf 46’423.35 Punkte aufwärts. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.666 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.248 Prozent schwächer bei 46’282.63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 46’397.89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 46’276.39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46’528.78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0.253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones 45’544.88 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, bei 44’494.94 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 01.10.2024, bei 42’156.97 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.51 Prozent. Bei 46’714.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 7.29 Prozent auf 90.05 USD), Amgen (+ 6.06 Prozent auf 299.31 USD), Nike (+ 5.42 Prozent auf 73.51 USD), Visa (+ 1.64 Prozent auf 346.98 USD) und Amazon (+ 0.97 Prozent auf 221.71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-1.53 Prozent auf 340.95 USD), Walmart (-1.49 Prozent auf 101.52 USD), McDonalds (-1.43 Prozent auf 299.55 USD), JPMorgan Chase (-1.33 Prozent auf 311.22 USD) und Salesforce (-1.31 Prozent auf 233.89 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24’732’834 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.35 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

