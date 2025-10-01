NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100 im Fokus
|
01.10.2025 22:33:46
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker
Für den NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.
Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent höher bei 24’800.86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.570 Prozent leichter bei 24’539.25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24’679.99 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’517.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24’816.67 Einheiten.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.698 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23’415.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22’478.14 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 01.10.2024, bei 19’773.30 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24’816.67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), AstraZeneca (+ 9.96 Prozent auf 84.36 USD), Micron Technology (+ 8.86 Prozent auf 182.15 USD), Datadog A (+ 7.23 Prozent auf 152.70 USD) und Intel (+ 7.12 Prozent auf 35.94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen MercadoLibre (-6.85 Prozent auf 2’176.91 USD), Atlassian (-6.34 Prozent auf 149.57 USD), Dollar Tree (-4.29 Prozent auf 90.32 USD), eBay (-3.71 Prozent auf 87.58 USD) und Workday (-3.54 Prozent auf 232.21 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.755 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24’800.86
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}