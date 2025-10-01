Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’800.86
Pkt
120.88
Pkt
0.49 %
23:16:00
NASDAQ 100 im Fokus 01.10.2025 22:33:46

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker

Für den NASDAQ 100 ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent höher bei 24’800.86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.570 Prozent leichter bei 24’539.25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24’679.99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’517.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24’816.67 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.698 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23’415.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22’478.14 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 01.10.2024, bei 19’773.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18.24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24’816.67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), AstraZeneca (+ 9.96 Prozent auf 84.36 USD), Micron Technology (+ 8.86 Prozent auf 182.15 USD), Datadog A (+ 7.23 Prozent auf 152.70 USD) und Intel (+ 7.12 Prozent auf 35.94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen MercadoLibre (-6.85 Prozent auf 2’176.91 USD), Atlassian (-6.34 Prozent auf 149.57 USD), Dollar Tree (-4.29 Prozent auf 90.32 USD), eBay (-3.71 Prozent auf 87.58 USD) und Workday (-3.54 Prozent auf 232.21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.755 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
