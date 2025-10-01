Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.42 Prozent stärker bei 22’755.16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.570 Prozent auf 22’530.95 Punkte an der Kurstafel, nach 22’660.01 Punkten am Vortag.

Bei 22’516.74 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’782.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’455.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’202.89 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.10.2024, einen Wert von 17’910.36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18.02 Prozent. Bei 22’801.90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), AXT (+ 9.35 Prozent auf 4.91 USD), Repligen (+ 9.08) Prozent auf 145.81 USD), Compugen (+ 8.84 Prozent auf 1.60 USD) und Ballard Power (+ 8.82 Prozent auf 2.96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-8.41 Prozent auf 53.39 USD), Donegal Group B (-5.23 Prozent auf 15.75 USD), Taylor Devices (-5.14 Prozent auf 46.54 USD), JetBlue Airways (-4.88 Prozent auf 4.68 USD) und EZCORP (-4.78 Prozent auf 18.13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.755 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

