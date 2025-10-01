Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'354 2.0%  SPI 17'009 1.6%  Dow 46'441 0.1%  DAX 24'114 1.0%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5'581 0.9%  Gold 3'866 0.2%  Bitcoin 93'682 3.2%  Dollar 0.7969 0.1%  Öl 65.4 -2.4% 
Taylor Devices Aktie 975984 / US8771631053

NASDAQ Composite im Fokus 01.10.2025 22:33:46

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Der NASDAQ Composite befand sich heute im Aufwärtstrend.

Ballard Power
2.30 CHF 6.43%
Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.42 Prozent stärker bei 22’755.16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.570 Prozent auf 22’530.95 Punkte an der Kurstafel, nach 22’660.01 Punkten am Vortag.

Bei 22’516.74 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’782.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’455.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’202.89 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.10.2024, einen Wert von 17’910.36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18.02 Prozent. Bei 22’801.90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), AXT (+ 9.35 Prozent auf 4.91 USD), Repligen (+ 9.08) Prozent auf 145.81 USD), Compugen (+ 8.84 Prozent auf 1.60 USD) und Ballard Power (+ 8.82 Prozent auf 2.96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-8.41 Prozent auf 53.39 USD), Donegal Group B (-5.23 Prozent auf 15.75 USD), Taylor Devices (-5.14 Prozent auf 46.54 USD), JetBlue Airways (-4.88 Prozent auf 4.68 USD) und EZCORP (-4.78 Prozent auf 18.13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.755 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

Analysen zu Biogen Inc

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

20:23 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
15:30 SMI mit starkem September-Finish
10:51 Anlage- und Hebelprodukte auf die «Top Performer» und «Worst Performer» aus dem SMI®
09:15 Marktüberblick: Nike nachbörslich gesucht
07:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
30.09.25 Julius Bär: 9.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Aryzta AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’858.56 18.98 S2S3VU
Short 13’097.24 13.86 B7ZS2U
Short 13’575.18 8.97 BTASKU
SMI-Kurs: 12’354.04 01.10.2025 17:30:00
Long 11’809.67 19.12 SQFBLU
Long 11’548.84 13.70 BXGS2U
Long 11’036.43 8.75 BQFSFU
Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
Aktien von Roche, Lonza, Novartis & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
US-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Merck Aktie News: Merck zündet am Mittwochabend Kursrakete
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway kommt offenbar grösstem Deal in mehreren Jahren näher

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}