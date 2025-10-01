Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
|NASDAQ Composite im Fokus
|
01.10.2025 22:33:46
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus
Der NASDAQ Composite befand sich heute im Aufwärtstrend.
Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.42 Prozent stärker bei 22’755.16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.570 Prozent auf 22’530.95 Punkte an der Kurstafel, nach 22’660.01 Punkten am Vortag.
Bei 22’516.74 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’782.58 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’455.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’202.89 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 01.10.2024, einen Wert von 17’910.36 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18.02 Prozent. Bei 22’801.90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14’784.03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), AXT (+ 9.35 Prozent auf 4.91 USD), Repligen (+ 9.08) Prozent auf 145.81 USD), Compugen (+ 8.84 Prozent auf 1.60 USD) und Ballard Power (+ 8.82 Prozent auf 2.96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Trend Micro (-8.41 Prozent auf 53.39 USD), Donegal Group B (-5.23 Prozent auf 15.75 USD), Taylor Devices (-5.14 Prozent auf 46.54 USD), JetBlue Airways (-4.88 Prozent auf 4.68 USD) und EZCORP (-4.78 Prozent auf 18.13 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 47’230’732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.755 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
