Grundstein für zweite Tesla-Gigafactory gelegt? Neuer Produktionsrekord in Shanghai im August nur knapp verfehlt

Tesla Gigafactory 3 bleibt im August knapp hinter Produktionsrekord zurück

Erst im Juni 2022 erreichte der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla einen Meilenstein: Mit 77'938 Fahrzeugen, die im besagten Monat im Shanghaier Werk, der "Gigafactory 3", vom Band rollten, stellte der Musk-Konzern einen neuen Rekord seiner Fernost-Produktion auf. Wurde im Vorfeld gemunkelt, dass Tesla diese Bestmarke im August bereits knacken wird, lag die Produktion nun mit 76'965 Fahrzeugen um knapp 1'000 Stück darunter, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtete. 34'502 der Tesla-Autos sollen nun auf Chinas Strassen zu finden sein, die restlichen 42'463 Fahrzeuge wurden exportiert, wie die Agentur unter Berufung auf Daten der China Passenger Car Association (CPCA) informierte. Derzeit werden dort laut "Electrek" die Fahrzeuge Model 3 und Model Y hergestellt.

Umbauarbeiten standen Tesla-Rekord im Weg

Auch wenn es nicht für einen neuen Rekord gereicht hat, dürfte Tesla damit bewiesen haben, dass man sich von Produktionsstopps und -verzögerungen durch COVID-Lockdowns und Umbauten in der Fabrik im Frühjahr erholt hat. Im Juli wurden in der Gigafactory zwar nur 28'217 Autos hergestellt, im selben Monat wurden laut Bloomberg jedoch auch Modernisierungsarbeiten begonnen, die das Produktionsvolumen deutlich erweitern sollten und bis in den August hineinreichten. Damit will Tesla dort im Jahr nun knapp eine Million Fahrzeuge fertigen können. Ohne die laufenden Verbesserungsarbeiten im August wäre möglicherweise also sogar doch noch ein neuer Rekord möglich gewesen.

Weitere Kapazitäten geplant

Mit dem jüngsten Ausbau der Kapazität dürfte es für den E-Auto-Giganten aber noch lange nicht getan sein: So berichtete die Nachrichtenagentur "Reuters" bereits im Februar 2022, dass in Shanghai ein weiteres Werk geplant sei, um dem hohen Bedarf an Elektrofahrzeugen gerecht zu werden, der sowohl in China als auch in Exportländern bestehe. Dies will die Agentur von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren haben. Sobald das zweite Werk im Einsatz ist, will Tesla in China insgesamt bis zu zwei Millionen Autos pro Jahr fertigen. Jährlich sollen 450'000 Autos aus dem neuen Werk abtransportiert werden, wie Tesla selbst im Mai in einem Brief an lokale Behörden schrieb.

Gerüchteküche brodelt

Den Berichten zufolge soll die neue Fabrik in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Gigafactory in der Planstadt Lingang gebaut werden. In einer Drohnenaufnahme des YouTube-Kanals "Wu Wa" sind Bagger-Arbeiten zu sehen, die zwischen der derzeitigen Gigafactory und dem Hafen Luchao zu sehen sind, wo Fahrzeuge regelmässig auf Containerschiffe transportiert werden.

Gerüchten zufolge, auf die sich "Teslamag" bezieht, soll das Unternehmen bereits mit den Ausschreibungen für den Bau der neuen Fabrik begonnen haben.

Offizielle Bestätigungen über den Standort oder den Beginn der Bauarbeiten dort liegen jedoch noch nicht vor.

Redaktion finanzen.ch