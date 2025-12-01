National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.13CHF
-0.02CHF
-0.17 %
09:46:40
BRXC
05.12.2025 07:49:36
National Grid Overweight
National Grid
12.13 CHF -0.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1225 auf 1250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finale Entscheidung des britischen Regulierers für die Stromnetze für die kommenden fünf Jahre ab 1. April 2026 untermauere seine positive Einschätzung für National Grid und SSE, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
