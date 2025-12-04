National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
National Grid Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1210 Pence belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Fehlende Impulse in Europa: STOXX 50 kaum bewegt (finanzen.ch)
|
30.11.25