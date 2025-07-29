Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

11.33
CHF
-0.47
CHF
-3.95 %
29.07.2025
BRXC
04.09.2025 11:47:41

National Grid Sector Perform

National Grid
11.33 CHF -3.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach einem Gespräch mit Finanzchef Andy Agg im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler in einer Einschätzung vom Mittwochabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11.25 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
10.31 £ 		Abst. Kursziel*:
9.17%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
10.30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.18%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

