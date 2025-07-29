National Grid 11.33 CHF -3.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach einem Gespräch mit Finanzchef Andy Agg im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler in einer Einschätzung vom Mittwochabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.