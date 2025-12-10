Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.12.2025 17:58:26
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Der Euro STOXX 50 zeigte sich letztendlich schwächer.
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.29 Prozent schwächer bei 5’701.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.891 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.133 Prozent auf 5’710.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’718.32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’722.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’692.59 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.278 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 5’664.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’361.47 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 4’951.74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.94 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4.35 Prozent auf 123.60 EUR), UniCredit (+ 1.45 Prozent auf 66.56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.11 Prozent auf 546.80 EUR), adidas (+ 0.94 Prozent auf 161.40 EUR) und Bayer (+ 0.84 Prozent auf 36.62 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2.12 Prozent auf 36.71 EUR), Deutsche Börse (-2.01 Prozent auf 219.50 EUR), Rheinmetall (-1.92 Prozent auf 1’610.00 EUR), BMW (-1.81 Prozent auf 95.66 EUR) und Siemens (-1.05 Prozent auf 231.60 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5’244’719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 373.337 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.60 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc
inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’701.73
|-0.29%
Börse aktuell - Live TickerWarten auf US-Zinsentscheid: SMI und DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch abwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.