Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0.29 Prozent schwächer bei 5’701.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.891 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.133 Prozent auf 5’710.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’718.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’722.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’692.59 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.278 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 5’664.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’361.47 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 4’951.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.94 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4.35 Prozent auf 123.60 EUR), UniCredit (+ 1.45 Prozent auf 66.56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.11 Prozent auf 546.80 EUR), adidas (+ 0.94 Prozent auf 161.40 EUR) und Bayer (+ 0.84 Prozent auf 36.62 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2.12 Prozent auf 36.71 EUR), Deutsche Börse (-2.01 Prozent auf 219.50 EUR), Rheinmetall (-1.92 Prozent auf 1’610.00 EUR), BMW (-1.81 Prozent auf 95.66 EUR) und Siemens (-1.05 Prozent auf 231.60 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5’244’719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 373.337 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.60 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch