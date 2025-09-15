Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt
Intel-Aktie zieht kräftig an: Potentieller Produktionsdeal mit AMD
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet
Suche...

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

11.37
CHF
0.17
CHF
1.47 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2025 08:49:56

National Grid Sector Perform

National Grid
11.37 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Netzbetreiber entwickle sich den Planungen entsprechend, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11.25 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
10.66 £ 		Abst. Kursziel*:
5.56%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
10.67 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5.49%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten