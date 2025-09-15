National Grid 11.37 CHF 1.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Netzbetreiber entwickle sich den Planungen entsprechend, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT



