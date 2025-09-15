National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
11.37CHF
0.17CHF
1.47 %
15.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 08:49:56
National Grid Sector Perform
National Grid
11.37 CHF 1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Netzbetreiber entwickle sich den Planungen entsprechend, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11.25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10.66 £
|
Abst. Kursziel*:
5.56%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10.67 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.49%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plc
|
30.09.25
|Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
25.09.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)