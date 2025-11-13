Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

12.01
CHF
-0.23
CHF
-1.91 %
12:16:04
BRXC
14.11.2025 10:18:33

National Grid Outperform

National Grid
12.01 CHF -1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1240 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine fortgesetzt gute Kursentwicklung sei es wichtig, den Wert des US-Geschäfts hervorzubringen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
13.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
11.63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:18 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 National Grid Neutral UBS AG
06.11.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
