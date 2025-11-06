National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.12CHF
-0.05CHF
-0.39 %
09:01:21
BRXC
07.11.2025 10:59:30
National Grid Buy
National Grid
12.12 CHF -0.39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. James Brand attestierte dem Stromnetzbetreiber in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "solide Ergebnisse", in deren Folge er seine Schätzungen leicht nach oben anpasste./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
