National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
12.12CHF
-0.05CHF
-0.39 %
09:01:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 13:52:03
National Grid Buy
National Grid
12.12 CHF -0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1244 auf 1254 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Resultate des Stromnetzbetreibers im dritten Quartal an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
12.54 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plc
|
06.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.25
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Analysten sehen für National Grid-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
30.10.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|13:52
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:59
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12.12
|-0.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:29
|
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|15:12
|
DZ BANK
HelloFresh Halten
|14:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
|14:07
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|14:06
|
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight
|14:05
|
Barclays Capital
RATIONAL Overweight