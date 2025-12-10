|Geldpolitik
US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte
Die US-Notenbank lockert wie erwartet ihre Geldpolitik.
Wie sie am Abend mitteilte, beschloss der Offenmarktausschuss FOMC, die Spanne für den Fed-Funds-Zielsatz um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken. Das ist das niedrigste Niveau seit drei Jahren. Für die Lockerung stimmten neun FOMC-Mitglieder, für einen unveränderten Leitzins zwei. Fed-Gouverneur Stephen Miran votierte für einen grösseren Zinsschritt von 50 Basispunkten.
