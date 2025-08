NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1175 auf 1125 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Entwürfe für den zur Entscheidung anstehenden dritten Regulierungsrahmen für Stromübertragungsnetze von 2026 bis 2031 (RIIO-T3 DD) seien eine solide Grundlage für Diskussionen über eine der variableren Komponenten der Regulierungsstruktur, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anreize stünden voraussichtlich ganz oben auf der Tagesordnung./ck/edh;