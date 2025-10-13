freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
13.10.2025 13:43:53
EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html
13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2212020 13.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu freenet AG
|
13:43
|EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
13:43
|EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
11:27
|EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:27
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)