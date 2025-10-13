EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.10.2025 / 13:43 CET/CEST

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Ort:

Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.11.2025Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.11.2025Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html

