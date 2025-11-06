Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’325 -0.3%  SPI 17’017 -0.4%  Dow 47’014 -0.6%  DAX 23’879 -0.7%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’633 -0.6%  Gold 3’980 0.0%  Bitcoin 82’970 -1.4%  Dollar 0.8080 -0.2%  Öl 63.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA-Tencor Anlegern eine Freude
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cardinal Health-Anleger freuen
Continental-Aktie aber höher: Hohe Einmalbelastungen drücken Continental ins Minus
HOCHTIEF rechnet mit Rekordgewinn für 2025 - Aktie zieht an
Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor - Aktie freundlich
Suche...
Plus500 Depot

AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hohes Kursziel 06.11.2025 16:19:00

AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus

AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus

AppLovin hat Zuspruch von Seiten der Deutschen Bank erhalten. Diese vergab erstmals eine Kaufempfehlung für die Aktie des US-Technologieunternehmens.

AppLovin
521.99 CHF 5.19%
Kaufen Verkaufen
• Deutsche Bank spricht Kaufempfehlung für AppLovin aus
• Kursziel lässt noch viel Spielraum nach oben für die AppLovin-Aktie
• Analyst setzt auf Kombination aus Technologie, Reichweite und Skalierung

Das noch recht junge US-Technologieunternehmen AppLovin, das erst im April 2021 sein Börsendebüt gefeiert und dessen Kurs sich zuletzt volatil gezeigt hat, erhielt im Oktober 2025 Rückendeckung durch die Deutsche Bank: Benjamin Black, leitender Analyst der Grossbank, erwartet, dass AppLovin seine Plattform weiter skalieren und Marktanteile gewinnen wird.

Die Firma mit Sitz im kalifornischen Palo Alto besitzt mehrere eigene Spielestudios und ist in den beiden Segmenten Software-Plattform und Apps tätig. Sie hilft Entwicklern, Apps und Handyspiele zu erstellen, zu vermarkten und letztlich zu Geld zu machen. Dabei ist eine KI-gestützte Werbetechnologie ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Deutsche Bank hebt den Daumen

Wie InsiderMonkey berichtet, hat die Deutsche Bank im Oktober die Coverage von AppLovin mit einem Buy-Rating sowie einem Kursziel von 705 US-Dollar eröffnet. Zum damaligen Zeitpunkt lag der Aktienkurs aber bei nur 552,64 US-Dollar. Seither hat sich das Kursniveau auf aktuell 608,68 US-Dollar verbessert (Schlussstand vom 04.11.2025). Damit hat das Papier also noch immer viel Luft nach oben.

Das spricht für AppLovin

Benjamin Black hob in seiner Aktienanalyse unter anderem die technologische Führungsrolle von AppLovin bei der Ausspielung performanter Anzeigen hervor. AppLovin vereine datengetriebene Optimierung und Skaleneffekte, lobt er.

Positiv sieht der Analyst zudem die sich verbessernde Diversifikation. Er rechnet damit, dass AppLovin die Kundenbasis im Non-Gaming weiter ausbauen wird. Hierdurch verringere sich die Zyklizität und erhöhe sich die Planbarkeit der Erlöse.

Ferner betonte Black die robuste Margendynamik: Seiner Meinung nach verfügt AppLovin über erhebliche operative Hebel. Deshalb rechnet er mit anhaltend starken EBIT(DA)-Margen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Robinhood und AppLovin zeitweise tiefer: S&P 500-Einzug verfehlt

Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com

Nachrichten zu AppLovin Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?