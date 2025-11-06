Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1.74 Prozent leichter bei 3’500.08 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576.763 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 3’562.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’561.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’496.70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’572.87 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 3.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’742.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der TecDAX 3’771.99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’314.93 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.85 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12.90 Prozent auf 30.10 EUR), SMA Solar (+ 5.09 Prozent auf 28.48 EUR), freenet (+ 3.25 Prozent auf 27.32 EUR), Nordex (+ 2.68 Prozent auf 27.54 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.89 Prozent auf 17.54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-7.32 Prozent auf 45.86 EUR), Nemetschek SE (-6.63 Prozent auf 92.95 EUR), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), Nagarro SE (-4.32 Prozent auf 44.28 EUR) und Kontron (-3.60 Prozent auf 21.96 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6’958’639 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257.378 Mrd. Euro den grössten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.93 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

