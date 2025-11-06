Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’829 -1.0%  DAX 23’744 -1.3%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 5’613 -1.0%  Gold 3’979 - Bitcoin 81’560 -3.1%  Dollar 0.8071 -0.4%  Öl 63.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Aktien von Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index - So reagiert die Börse
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Rivian-Aktie in Turbulenzen: Analyst sieht deutliche Gefahr - Kursziel impliziert deutlichen Rückgang
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX aktuell 06.11.2025 17:58:46

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der TecDAX gab heute nach.

SAP
206.20 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1.74 Prozent leichter bei 3’500.08 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 576.763 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 3’562.05 Punkte an der Kurstafel, nach 3’561.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’496.70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’572.87 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 3.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’742.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der TecDAX 3’771.99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’314.93 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.85 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12.90 Prozent auf 30.10 EUR), SMA Solar (+ 5.09 Prozent auf 28.48 EUR), freenet (+ 3.25 Prozent auf 27.32 EUR), Nordex (+ 2.68 Prozent auf 27.54 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.89 Prozent auf 17.54 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-7.32 Prozent auf 45.86 EUR), Nemetschek SE (-6.63 Prozent auf 92.95 EUR), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), Nagarro SE (-4.32 Prozent auf 44.28 EUR) und Kontron (-3.60 Prozent auf 21.96 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6’958’639 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257.378 Mrd. Euro den grössten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.93 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag