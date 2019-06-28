freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
19.48CHF
0.64CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
01.10.2025 10:49:52
freenet Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26,50 auf 26,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter am Dienstagabend an jüngste Trends sowie den abgeschlossenen Verkauf der Cloud Group an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.99%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
27.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.13%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|10:49
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|19.48
|3.37%
