freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
01.10.2025 10:49:52

freenet Sell

freenet
26.66 CHF 2.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26,50 auf 26,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter am Dienstagabend an jüngste Trends sowie den abgeschlossenen Verkauf der Cloud Group an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
-3.99%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.13%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

