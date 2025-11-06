Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich leichter

Am Donnerstag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 1.38 Prozent auf 28’970.09 Punkte abwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 341.894 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.085 Prozent auf 29’399.55 Punkte an der Kurstafel, nach 29’374.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28’955.84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’415.11 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 2.73 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2025, den Stand von 30’878.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, lag der MDAX bei 30’963.77 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 26’338.01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 4.50 Prozent auf 274.00 EUR), freenet (+ 3.25 Prozent auf 27.32 EUR), Nordex (+ 2.68 Prozent auf 27.54 EUR), RATIONAL (+ 2.67 Prozent auf 634.50 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.89 Prozent auf 17.54 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-12.30 Prozent auf 17.04 EUR), AUTO1 (-7.50 Prozent auf 25.90 EUR), Nemetschek SE (-6.63 Prozent auf 92.95 EUR), HelloFresh (-5.37 Prozent auf 5.96 EUR) und PUMA SE (-4.46 Prozent auf 16.16 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’246’392 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

