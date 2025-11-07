Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bücher geöffnet
|
07.11.2025 20:52:19
Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen
Der Fitnessbike-Hersteller Peloton hat am Donnerstag nach Handelsschluss in den USA seine Bücher geöffnet. Das sind die Ergebnisse des abgeschlossenen Quartals.
Beim Umsatz hatten die Experten 540,7 Millionen Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich konnte Peloton im Berichtsquartal Erlöse von 551 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren allerdings noch 586,0 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.
Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hat Peloton indes auf 425 bis 475 Millionen US-Dollar angehoben. Zuletzt wurde ein positiver Free Cash Flow von 67 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Trainingszeit pro Abonnent konnte um 5 Prozent gesteigert werden.
Die Peloton-Aktie zeigt sich im Handel an der NASDAQ 10,34 Prozent höher bei 7,40 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Peloton Interactive
|
06.11.25
|Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Peloton-Aktie im Plus: Peloton mit Gewinn und starkem Umsatz (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.05.25
|Peloton-Aktie fällt kräftig: Peloton bleibt in den roten Zahlen (finanzen.ch)
|
08.05.25
|Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)