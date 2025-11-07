Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen

Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive starke Zahlen verbucht.

Beim Umsatz hatten die Experten 540,7 Millionen Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich konnte Peloton im Berichtsquartal Erlöse von 551 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren allerdings noch 586,0 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.

Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hat Peloton indes auf 425 bis 475 Millionen US-Dollar angehoben. Zuletzt wurde ein positiver Free Cash Flow von 67 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Trainingszeit pro Abonnent konnte um 5 Prozent gesteigert werden.

Die Peloton-Aktie zeigt sich im Handel an der NASDAQ 10,34 Prozent höher bei 7,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch