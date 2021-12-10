Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 -0.5%  SPI 17’013 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’007 -0.2%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’664 -0.1%  Gold 4’007 0.7%  Bitcoin 83’287 -1.0%  Dollar 0.8091 -0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Continental-Aktie
Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Henkel vz-Aktie
Tezos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

24.20
CHF
3.20
CHF
15.24 %
10.12.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 10:07:12

freenet Buy

freenet
25.11 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht habe das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark, schrieb Simon Stippig am Donnerstag. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
28.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.26%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?