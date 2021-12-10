freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
24.20CHF
3.20CHF
15.24 %
10.12.2021
SWX
06.11.2025 10:07:12
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht habe das Bild aus dem Vorquartal bestätigt: das Mobilfunkgeschäft sei ziemlich schwach, der TV-Bereich mit waipu.tv dagegen stark, schrieb Simon Stippig am Donnerstag. Letzteres habe für ein positives operatives Ergebnis gesorgt./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
28.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.26%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
