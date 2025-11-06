Opendoor Technologies Aktie 58935107 / US6837121036
06.11.2025 22:28:22
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies, dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet.
Opendoor TechnologiesOpendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.
5.52 CHF -3.86%
Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.
Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich zeitweise 1,83 Prozent auf 6,44 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com
