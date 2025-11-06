Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quartalsbilanz 06.11.2025 22:28:22

Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch

Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies, dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet.

Opendoor Technologies
5.52 CHF -3.86%
Kaufen Verkaufen
Opendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.

Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich zeitweise 1,83 Prozent auf 6,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

