freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Entscheidend für die Sinnhaftigkeit der Übernahme der Deutschlandtochter von Mobilezone seien eine Marktkonsolidierung und das aus der Transaktion resultierende Umsatzpotenzial durch höherwertige Produkte und Dienstleistungen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies aber darauf, dass der Mobilfunkanbieter den Zukauf als zunächst margenverwässernd bezeichnet habe./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.06 €
|
Abst. Kursziel*:
40.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.91%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
09.10.25
|freenet-Aktie: Übernahme der Deutschland-Sparte von Mobilezone beschlossen (Dow Jones)
Analysen zu freenet AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|19.48
|3.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
UBS AG
flatexDEGIRO Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:34
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|11:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Infineon Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Alstom Buy