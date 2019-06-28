Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’620 0.1%  SPI 17’400 0.1%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’559 -0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’999 0.6%  Bitcoin 97’796 -0.4%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 64.4 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nach Übernahme der Schweizer Solan GmbH: Naturenergie-Aktie tiefer
OpenAI-Effekt verpufft? AMD-Aktie korrigiert nach unten
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Vorwürfe wegen Autotalks-Übernahme: QUALCOMM-Aktie verliert
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Plus500 Depot

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.10.2025 11:08:31

freenet Buy

freenet
25.02 CHF -6.13%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Entscheidend für die Sinnhaftigkeit der Übernahme der Deutschlandtochter von Mobilezone seien eine Marktkonsolidierung und das aus der Transaktion resultierende Umsatzpotenzial durch höherwertige Produkte und Dienstleistungen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies aber darauf, dass der Mobilfunkanbieter den Zukauf als zunächst margenverwässernd bezeichnet habe./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.06 € 		Abst. Kursziel*:
40.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.91%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:08 freenet Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 freenet Buy Warburg Research
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen