LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 35,50 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mathieu Robilliard passte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte seine Schätzungen für die Deutschen nebst Bouygues und Liberty Global an. An den Anlagestorys ändere sich nichts./ag/gl;