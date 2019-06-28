Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'193 -0.1%  SPI 16'919 -0.2%  Dow 45'565 0.3%  DAX 24'023 -0.1%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5'396 0.1%  Gold 3'397 0.0%  Bitcoin 90'428 1.4%  Dollar 0.8001 -0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
freenet Aktie

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
28.08.2025

freenet Equal Weight

freenet
25.93 CHF -2.01%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 33,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des zweiten Quartals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Zur Erreichung der bestätigten Jahresziele des Mobilfunkers brauche es eine Wachstumsbelebung im zweiten Halbjahr./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
28.48 € 		Abst. Kursziel*:
19.38%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
28.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.80%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

