|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.08.2025 11:33:02
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 33,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des zweiten Quartals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Zur Erreichung der bestätigten Jahresziele des Mobilfunkers brauche es eine Wachstumsbelebung im zweiten Halbjahr./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28.48 €
|
Abst. Kursziel*:
19.38%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
28.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.80%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
27.08.25