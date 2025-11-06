Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch Realtimekurs
Geändert am: 06.11.2025 07:09:20

Märkte in Fernost legen kräftig zu

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Aktienmärkten klar nach oben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch stärker.

Der SMI verlor zum Handelsstart noch, konnte im Verlauf jedoch in die Gewinnzone drehen, wo er den Handel auch 0,46 Prozent stärker bei 12'363,53 Zählern beendete.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI tendierten ebenfalls leicht aufwärts, nachdem sie noch tiefer in die Sitzung gegangen waren. Der SPI gewann 0,28 Prozent auf 17'084,84 Punkte, während der SLI 0,39 Prozent auf 2'022,65 Stellen stieg.

Der Schweizer Aktienmarkt hat auch zur Wochenmitte mit einem Plus geschlossen. Mit der leichten Erholung an der Wall Street baute der SMI seine Gewinne am Nachmittag noch etwas aus. Auch linderten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten etwas die jüngsten Wachstumssorgen. Gleichwohl blickten Anleger weiter sorgenvoll in Richtung Technologiesektor. Der Abverkauf der Palantir-Aktie am Vortag nach einem enttäuschenden Ausblick hatte die Sorge vor einer KI-Blase wieder aufleben lassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wagte sich am Mittwoch letztlich in die Gewinnzone vor.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch schwächer und verzeichnete auch im weiteren Verlauf zunächst Verluste. Am Nachmittag erfolgte die Trendwende und der Sprung ins Plus. Letztlich ging es dann 0,42 Prozent auf 24'049,74 Punkte nach oben.

"Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine grössere Korrektur", warnte gleichwohl Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades am Morgen. Insbesondere an der US-Technologiebörse NASDAQ hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt. Dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet, hatte keinen erkennbaren Kurseinfluss.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Handel zur Wochenmitte höher.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 47'311,00 Punkten aus der Sitzung. Zum Start hatte er sich zunächst kaum bewegt und war im weiteren Verlauf zeitweise sogar knapp in die Verlustzone gerutscht, bevor er sich dann eindeutig für den Weg nach oben entschieden hatte.
Auch der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel mit Gewinnen ab: Er legte um 0,65 Prozent auf 23'499,80 Punkte zu. Auch hier ging es - nach einem kaum bewegtem Start und einem kurzen Schwanken um die Nulllinie - erst im weiteren Handelsverlauf klar nach oben.

Positiv wirkten vor allem besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, welche die jüngsten Wachstumssorgen etwas linderten. Laut den ADP-Arbeitsmarktdaten wurden im Oktober 42'000 Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen, die Erwartung hatte bei 22'000 gelegen. Zudem hat sich die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober lebhafter als im Vormonat gezeigt, blieb aber unter der Prognose der Volkswirte. Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im September ebenfalls gestiegen, wie der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index zeigte.

Weiterhin belasteten aber wachsende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember und der andauernde Haushaltsstreit, der zum bisher längsten "Shutdown" der Geschichte der USA geführt hat. Wegen der Haushaltssperre bleiben Behörden geschlossen, Bundesbedienstete wurden in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Auch der Zollkonflikt zwischen den USA und China ist noch nicht endgültig beigelegt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost ziehen am Donnerstag teils kräftig an.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,37 Prozent hinzu auf 50'899,15 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,77 Prozent höher bei 3'999,94 Einheiten.

In Hongkong klettert der Hang Seng unterdessen um 1,54 Prozent auf 26'333,83 Punkte.

Kräftig nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Vorgaben von Wall Street stützen. Dort setzte sich nach besseren ADP-Arbeitsmarktdaten sowie einer positiven ISM-Lesung für das nicht-verarbeitende Gewerbe eine optimistische Stimmung durch und verdrängte die jüngsten Sorgen um eine KI-Blase, die in den vergangenen Tagen Technologieaktien schwer belastet hatte.

Stützend im asiatischen Handel dürfte auch die Anhörung vor dem US-Verfassungsgericht wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wirken. Das Gericht soll untersuchen, ob die mit Verweis auf die Nationale Sicherheit (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)) erlassenen Gesetze verfassungskonform sind. Unterrangige Gerichte haben die Zollgesetze für rechtswidrig erklärt, die Urteile bis zur Klärung durch das US-Verfassungsgericht allerdings ausgesetzt. Für eine Entscheidung dürfte sich das Gericht zwar Zeit nehmen, erste Äusserungen beteiligter Richter deuten aber auf eine skeptische Einschätzung der Zölle hin.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
