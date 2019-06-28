freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
19.48CHF
0.64CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
09.10.2025 12:07:04
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
