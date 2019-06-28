Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
09.10.2025 12:07:04

freenet Buy

freenet
25.02 CHF -6.13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.74 € 		Abst. Kursziel*:
30.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.55%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:07 freenet Buy Warburg Research
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
