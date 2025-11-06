Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie

Erwartungen übertroffen 06.11.2025 11:48:37

Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

Die Zurich-Gruppe bleibt auf Wachstumskurs.

Zurich Insurance
559.97 CHF -1.62%
In den ersten neun Monaten 2025 hat der Versicherungskonzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode.

Von Januar bis September sind die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 8 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar angestiegen, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Die seit IFRS-Umstellung veröffentlichte Zahl zum Versicherungsumsatz nahm im Berichtszeitraum ebenfalls um 8 Prozent auf 35,8 Milliarden zu.

In der Lebensversicherung steht im Neunmonats-Update das Neugeschäft im Fokus: Dabei lag der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft mit 14,7 Milliarden Dollar um 16 Prozent über Vorjahr.

Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, ist in den ersten neun Monaten ebenfalls gewachsen. Die Prämieneinnahmen stiegen um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar, wie es hiess.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Zurich die Erwartungen der Analysten bei der P&C-Sparte übertroffen. Diese hatten im Vorfeld (AWP-Konsens) einen Versicherungsumsatz in Höhe von 37,7 Milliarden Dollar erwartet. Die Leben-Neugeschäftsprämien hatten sie mit 15,0 Milliarden etwas höher erwartet. Angaben zu den Gewinnzahlen gibt der Konzern zu den ersten neun Monaten keine ab.

Derweil blieben die Schäden aus Naturkatastrophen in den ersten neun Monaten deutlich unter dem Vorjahresniveau. Das sei auf eine Kombination aus weniger Ereignissen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 und einer differenzierten Risikoselektion zurückzuführen, schreibt Zurich.

Zurich-Aktie gibt nach Neunmonatszahlen nach

Die Aktie von Zurich steht am Donnerstag nach den Neunmonatszahlen im frühen Handel unter Druck. Zwar beurteilen Analysten die Volumenentwicklung positiv, sehen aber eine nachlassende Preisdynamik im wichtigen Industriegeschäft.

Zeitweise verliert die Aktie 1,48 Prozent auf 559,20 Franken, während der Gesamtmarkt tiefer steht. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 5 Prozent zugelegt.

Vontobel spricht von insgesamt "besseren als erwartet" ausgefallenen Zahlen in den Sparten P&C und Leben, während Farmers im Rahmen der Erwartungen blieb. Gleichzeitig warnt der zuständige Analyst jedoch, dass das verlangsamte Wachstum im Kommerzbereich und nachlassende Preisdynamik die Debatte über die Margen fortsetzen dürften.

UBS hebt zudem hervor, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen in der Gruppe von 3 Prozent im ersten Halbjahr auf 2 Prozent per Ende September gesunken seien. Das Thema dürfte damit auch laut dem zuständigen UBS-Experten an der Investorenkonferenz weiter im Fokus stehen.

Zürich (awp)

