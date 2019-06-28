Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
09.10.2025 13:53:49

freenet Buy

freenet
25.02 CHF -6.13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Den Zukauf werte er positiv, da die erwarteten Synergien einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre des deutschen Mobilfunkanbieters schaffen könnten, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.74 € 		Abst. Kursziel*:
19.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.61%
Analyst Name::
Shekhan Ali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:53 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:07 freenet Buy Warburg Research
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
