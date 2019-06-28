freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
19.48CHF
0.64CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
09.10.2025 13:53:49
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Den Zukauf werte er positiv, da die erwarteten Synergien einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre des deutschen Mobilfunkanbieters schaffen könnten, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.74 €
|
Abst. Kursziel*:
19.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.61%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Mobilezone verkauft Deutschland-Geschäft an Freenet (AWP)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
08.10.25
|EQS-News: freenet strengthens its position in the German mobile market with the acquisition of mobilezone Deutschland and extends its exclusive partnership with MediaMarktSaturn for another 5 years (EQS Group)
|
08.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|13:53
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:07
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|19.48
|3.37%
