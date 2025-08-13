|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Walmart-Anlage?
|
13.08.2025 16:02:42
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Walmart-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Walmart-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Anteile betrug an diesem Tag 24.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.603 Walmart-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2025 auf 103.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’310.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 331.09 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Walmart belief sich zuletzt auf 827.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Walmart
|
16:02
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|20.06.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|20.06.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|20.06.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI zieht an -- DAX stärker -- Wall Street: Fortsetzung der Rekordjagd -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA dominieren auch heute die Bullen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}