Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Walmart-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Anteile betrug an diesem Tag 24.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.603 Walmart-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2025 auf 103.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’310.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 331.09 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Walmart belief sich zuletzt auf 827.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch