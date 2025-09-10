Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Diversifizierung
|
10.09.2025 03:30:00
Klumpenrisiko im Depot: So sichern ETF-Anleger ihr Portfolio ab
Der MSCI World gilt als Standard-ETF für viele Privatanleger. Doch die starke US-Dominanz und die Abhängigkeit von wenigen Grosskonzernen bergen erhebliche Risiken. Mit den richtigen Strategien lässt sich das Depot breiter aufstellen.
• Abhängigkeit von US-Politik und wenigen Tech-Riesen
• Diversifizierung eröffnet Zugang zu Wachstumsmärkten und erhöht die Stabilität
Warum eine einseitige Gewichtung problematisch ist
Der MSCI World wird oft als "heiliger Gral" des passiven Investierens bezeichnet. Sein Name lässt eine weltweite Abdeckung vermuten, jedoch stammen rund 70 Prozent der enthaltenen Unternehmen aus den USA. Schwergewichte wie Apple, Microsoft oder NVIDIA prägen die Kursentwicklung besonders stark. Zudem sind grosse Volkswirtschaften wie China und Indien der Tagesschau zufolge überhaupt nicht enthalten.
Das Problem der einseitigen Gewichtung ist nicht auf den MSCI World beschränkt. Auch andere Indizes weisen eine starke Abhängigkeit von einzelnen Branchen oder Unternehmen auf, was die Anfälligkeit für Schwankungen erhöht.
Wenn der US-Markt das Depot dominiert
Zurück zum MSCI World: Die Dominanz weniger US-Konzerne und die Fokussierung auf den amerikanischen Markt machen Anleger abhängig von politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten - dies birgt erhebliche Risiken. Wer ausschliesslich auf den MSCI World setzt, verzichtet zudem auf Chancen in wichtigen Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Brasilien - und ist darüber hinaus einem erhöhten Klumpenrisiko ausgesetzt.
So wird das Depot stabiler
Wer sein Portfolio gegen die genannten Risiken absichern möchte, kann den MSCI World durch Alternativen oder Ergänzungen ersetzen. Wie die Tagesschau berichtet, ist der MSCI ACWI eine vielversprechende Alternative: Mit rund 2'700 Werten aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern kommt er einem weltweit diversifizierten ETF deutlich näher als der MSCI World und bietet Zugang zu spannenden Wachstumsmärkten.
Wer dennoch auf den MSCI World setzen möchte, kann sein Depot gezielt erweitern. Eine Ergänzung durch Europa- und Asien-ETFs sorgt dafür, dass auch andere Regionen stärker ins Gewicht fallen und die Abhängigkeit vom US-Markt deutlich reduziert wird.
Warum Anleger nicht nur auf den MSCI World setzen sollten
Der MSCI World bleibt trotz der Risiken ein solides Basisinvestment, gerade für Einsteiger. Wer jedoch allein auf diesen Index vertraut, macht sich stark von den USA und wenigen Tech-Giganten abhängig. Sinnvoller ist es daher, den MSCI World durch weitere Bausteine zu ergänzen, um Regionen wie Europa oder Asien stärker einzubeziehen. So gewinnen Anleger nicht nur an Stabilität, sondern auch an globaler Ausgewogenheit.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV
Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.
Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}
Börse aktuell - Live TickerScheitern der französischen Regierung: SMI beendet Handel etwas schwächer -- DAX schliesst leicht im Minus -- Wall Street schlussendlich etwas höher -- Börsen in Asien letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag etwas tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. An den US-Börsen ging es am Dienstag leicht nach oben. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.