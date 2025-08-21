Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Walmart
79.21 CHF -0.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 110 auf 112 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Handelskonzern habe ein zweites Quartal mit "zwei Gesichtern" abgeliefert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits unterstreiche das Umsatzwachstum die Stärke des Geschäftsmodells und steigende Marktanteile. Andererseits habe eine hohe Sonderbelastung zu einer deutlichen Verfehlung der Gewinnziele geführt./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

