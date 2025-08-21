|Kurse + Charts + Realtime
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 110 auf 112 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Handelskonzern habe ein zweites Quartal mit "zwei Gesichtern" abgeliefert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits unterstreiche das Umsatzwachstum die Stärke des Geschäftsmodells und steigende Marktanteile. Andererseits habe eine hohe Sonderbelastung zu einer deutlichen Verfehlung der Gewinnziele geführt./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Kaufen
Unternehmen:
Walmart
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
$ 97.96
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
$ 97.95
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
KGV*:
-
