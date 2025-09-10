Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.48 Prozent schwächer bei 45’490.92 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.173 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.358 Prozent tiefer bei 45’547.62 Punkten, nach 45’711.34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45’380.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45’731.50 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44’175.61 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’866.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40’736.96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 7.31 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’770.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.85 Prozent auf 177.33 USD), Chevron (+ 1.90 Prozent auf 157.79 USD), Cisco (+ 1.17 Prozent auf 68.13 USD), Caterpillar (+ 1.15 Prozent auf 422.91 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.90 Prozent auf 300.54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3.76 Prozent auf 242.57 USD), Amazon (-3.32 Prozent auf 230.33 USD), Apple (-3.23 Prozent auf 226.79 USD), McDonalds (-2.11 Prozent auf 305.94 USD) und Walmart (-1.84 Prozent auf 100.41 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 54’216’061 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.498 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6.28 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

