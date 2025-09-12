SMI leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag schwächer.

So eröffnete der SMI 0,2 Prozent leichter bei 12'268 Punkten.

Am Vorabend hatten die US-Börsen nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und einer Inflation im Rahmen der Erwartungen auf Rekordhochs geschlossen. Denn nun gilt eine erste Zinssenkung in diesem Jahr durch die Notenbank Fed am kommenden Mittwoch als nahezu sicher, einige spekulieren sogar auf einen grossen Zinsschritt. Viel Bewegung nach Börsenschluss in Europa gab es an der Wall Street allerdings nicht mehr.

Der heutige Kalender ist derweil eher dünn gefüllt. Lediglich das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan - eines der wichtigsten Stimmungsbarometer in den USA - könnte am Nachmittag noch für etwas Bewegung sorgen. Am Gesamtbild dürfte sich allerdings wenig ändern. "Das Michigan Sentiment dürfte wohl in seiner Moll-Tonlage verharren und damit dürften die Daten wohl kaum einer Zinssenkung entgegen stehen", kommentierte ein Händler. Im Hinterkopf sollten Anleger in Europa zudem die am Abend anstehende Rating-Überprüfung Frankreichs durch Fitch haben. Nach dem Sturz der Regierung sei diese von besonderem Interesse.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,27 Prozent im Plus bei 23'767,34 Punkten.

Gestützt wird der deutsche Aktienmarkt von neuen Rekorden der US-Leitindizes. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und dürften nur wenig Impulse geben. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen NASDAQ 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein grosser Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Aus Unternehmenssicht dürfte es nachrichtlich ein ruhiger Wochenausklang werden.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Donnerstag neue Rekorde erklimmen.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Bei 46'137,20 Punkten errichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 1,36 Prozent höher bei 46'108,00 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg ebenfalls höher in den Handel ein und verzeichnete im Verlauf weitere Gewinne. Bei 22'059,71 Zählern setzte er eine neue Bestmarke. Letztlich legte er 0,72 Prozent auf 22'043,07 Punkte zu.

Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Neben dem Leitindex Dow Jones Industrial und dem NASDAQ Composite erreichten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 Höchststände.

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmass die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:50 Uhr) einen Gewinn von 0,99 Prozent bei 44'812,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,24 Prozent auf 3'884,71 Indexpunkte.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,53 Prozent auf 26'484,65 Punkte zu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires