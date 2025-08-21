Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 0.5%  SPI 17’078 0.5%  Dow 45’143 0.8%  DAX 24’300 0.0%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’481 0.4%  Gold 3’333 -0.2%  Bitcoin 90’560 -0.4%  Dollar 0.8085 0.0%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
JPMorgan-Aktie dennoch höher: Bundesanwaltschaft legt Bank JPMorgan Suisse Millionenbusse auf
Produktion der H20-KI-Chips gestoppt: NVIDIA bremst Zulieferer für China
Druck auf Tesla-Aktie: VW und Renault steigen ins Rennen um autonome Autos ein
Alphabet-Aktie im Plus: So viel Strom verbraucht die Google-KI Gemini pro Anfrage
Suche...
200.- Saxo-Deal

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

79.21
CHF
-0.12
CHF
-0.15 %
09:47:06
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 13:59:01

Walmart Buy

Walmart
79.21 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 120.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 97.96 		Abst. Kursziel*:
22.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 98.41 		Abst. Kursziel aktuell:
21.94%
Analyst Name::
Corey Tarlowe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten