|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.08.2025 13:59:01
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 97.96
|
Abst. Kursziel*:
22.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 98.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.94%
|
Analyst Name::
Corey Tarlowe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
|
21.08.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Walmart über Trump-Zölle: Unsere Kosten steigen jede Woche (AWP)
|
21.08.25
|Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Walmart-Aktie schwächelt dennoch: Walmart hebt nach Umsatzplus Prognose an (AWP)