NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 176 auf 177 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem sei das Zahlenwerk des Handelskonzerns besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob besonders ein gutes Abschneiden auf dem Heimatmarkt hervor./bek/la;