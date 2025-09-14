Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Anzeige

Vor 1 Jahr kostete ein Sui 1.029 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 972.22 Sui im Depot. Da sich der Wert von Sui am 13.09.2025 auf 3.817 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’711.18 USD wert. Mit einer Performance von +271.12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 16.09.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.045 USD. Bei 5.296 USD erreichte der Coin am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net