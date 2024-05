NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 59 auf 66 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenstory entwickle sich gut, schrieb Analyst Christopher Horvers in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht und der Telefonkonferenz./ag/gl;