Wie viel Verlust ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 6.313 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 15.84 Aptos in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.87 USD, da sich der Wert von Aptos am 13.09.2025 auf 4.663 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26.13 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 3.925 USD. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net