Walmart Aktie 984101 / US9311421039

80.59
CHF
1.60
CHF
2.03 %
04.09.2025
BRXC
05.09.2025 09:47:43

Walmart Buy

Walmart
80.59 CHF 2.03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 110.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 100.93 		Abst. Kursziel*:
8.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 100.92 		Abst. Kursziel aktuell:
9.00%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

