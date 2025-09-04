Walmart Aktie 984101 / US9311421039
80.59CHF
1.60CHF
2.03 %
04.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.09.2025 09:47:43
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100.93
|
Abst. Kursziel*:
8.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.00%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
|
04.09.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Verluste in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.09.25