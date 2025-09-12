Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.3%  Bitcoin 92’361 0.5%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.9 0.9% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
CoinShares setzt auf US-Markt: NASDAQ-Listing soll Glaubwürdigkeit stärken
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
NVIDIA-Aktie dominiert S&P 500 - Risiken für Rentenfonds steigen
So kann man von Zuhause Geld verdienen
Oracle-Gründer Larry Ellison zwischen Softwareimperium und Segelabenteuern
DAX 40 998032 / DE0008469008

23’698.15
Pkt
-5.50
Pkt
-0.02 %
12.09.2025
Wochenperformance 13.09.2025 01:32:00

KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12.09.25 Logo WHS Ein Tag, ein Effekt: „Friday Goldrush“ im Fokus beim Goldpreis-Rekord
12.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.09.25 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
12.09.25 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
12.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 Halbe Kraft voraus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins
Tesla Aktie News: Tesla verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig
Oracle-Aktie kommt nach Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
Zinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Micron-Aktie weiter auf Rekordjagd: Die Gründe für den Höhenflug

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
