NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 117 US-Dollar belassen. Im zweiten Quartal sei der viel befürchtete Zolleffekt bei US-Einzelhändlern ausgeblieben, schrieb Zhihan Ma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zollängste seien zwar beiseite geschoben, aber gute Ergebnisse auch kaum honoriert worden. Anleger schauten nun gespannt auf das, was im zweiten Halbjahr komme./tih/gl;