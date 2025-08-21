Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'242 -0.3%  SPI 16'993 -0.3%  Dow 44'786 -0.3%  DAX 24'293 0.1%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5'462.2 -0.2%  Gold 3'329 -0.3%  Bitcoin 91'642 0.8%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 67.7 0.1% 
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

22.08.2025 07:01:11

Walmart Buy

Walmart
79.33 CHF -3.44%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Einzelhändlers erfordere einige "mathematische Gymnastik", um zu verstehen, was bei der Geschäftsentwicklung Sonderfaktoren und was den fortgeführten Geschäftsaktivitäten geschuldet sei, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Doch das vergleichbare Umsatzwachstum in den USA sei dank der gestiegenen Dynamik im Onlinehandel stabil geblieben. Der Anlagehintergrund bleibe attraktiv, weshalb der Bewertungsaufschlag zur Branche gerechtfertigt sei./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 01:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 110.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 97.96 		Abst. Kursziel*:
12.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 97.95 		Abst. Kursziel aktuell:
12.30%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

