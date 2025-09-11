Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Dow Jones aktuell 11.09.2025 22:33:59

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende

Der Dow Jones notierte am Donnerstag im Plus.

Verizon
35.60 CHF 0.15%
Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.36 Prozent stärker bei 46’108.00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.229 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.529 Prozent höher bei 45’731.50 Punkten, nach 45’490.92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’577.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46’137.20 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.49 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.08.2025, den Stand von 43’975.09 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 42’865.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40’861.71 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 8.77 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46’137.20 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3.84 Prozent auf 159.47 USD), Sherwin-Williams (+ 3.14 Prozent auf 368.68 USD), Travelers (+ 2.61 Prozent auf 279.43 USD), Walmart (+ 2.23 Prozent auf 102.65 USD) und Home Depot (+ 2.21 Prozent auf 360.30 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-3.31 Prozent auf 219.99 USD), Cisco (-0.65 Prozent auf 67.69 USD), Coca-Cola (-0.29 Prozent auf 67.62 USD), Amazon (-0.16 Prozent auf 229.95 USD) und NVIDIA (-0.09 Prozent auf 177.17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39’303’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.550 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

