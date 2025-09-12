Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'194 -0.8%  SPI 16'945 -0.6%  Dow 45'924 -0.4%  DAX 23'698 0.0%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5'391 0.1%  Gold 3'647 0.4%  Bitcoin 91'951 0.0%  Dollar 0.7969 0.1%  Öl 67.4 1.6% 
Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061

12.09.2025 18:01:58

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt am Freitagmittag zurück

Der Dow Jones erleidet am Mittag Verluste.

Sherwin-Williams
297.45 CHF -4.69%
Um 17:59 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.41 Prozent auf 45’917.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18.137 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.15 Prozent auf 45’577.09 Punkte an der Kurstafel, nach 46’108.00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 46’077.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45’893.77 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.07 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 44’458.61 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2025, einen Stand von 42’967.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41’096.77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 8.32 Prozent zu Buche. Bei 46’137.20 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 1.94 Prozent auf 510.73 USD), Apple (+ 1.68 Prozent auf 233.89 USD), UnitedHealth (+ 1.07 Prozent auf 357.40 USD), Walmart (+ 0.83 Prozent auf 103.50 USD) und NVIDIA (+ 0.13 Prozent auf 177.40 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-2.85 Prozent auf 72.21 USD), Cisco (-2.05 Prozent auf 66.31 USD), Sherwin-Williams (-1.90 Prozent auf 361.68 USD), Merck (-1.61 Prozent auf 83.78 USD) und Amgen (-1.42 Prozent auf 278.71 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10’225’436 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.669 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 9.39 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

