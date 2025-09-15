Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Entwicklung 15.09.2025 20:03:43

Der NASDAQ Composite steigt am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.86 Prozent stärker bei 22’332.30 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.461 Prozent auf 22’243.20 Punkte an der Kurstafel, nach 22’141.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’233.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’352.05 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21’622.98 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’406.83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 17’683.98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 15.83 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22’352.05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Rambus (+ 12.67 Prozent auf 96.93 USD), Upbound Group (+ 8.55 Prozent auf 27.16 USD), Dorel Industries (+ 8.01 Prozent auf 0.99 USD), American Eagle Outfitters (+ 7.80 Prozent auf 19.77 USD) und Geospace Technologies (+ 5.95 Prozent auf 17.26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-13.85 Prozent auf 1.84 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-3.69 Prozent auf 19.20 USD), Hooker Furniture (-3.58 Prozent auf 9.97 USD), Ionis Pharmaceuticals (-3.32 Prozent auf 61.06 USD) und Intuitive Surgical (-3.02 Prozent auf 436.11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’622’094 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.682 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5.91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

