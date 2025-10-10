NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|
10.10.2025 20:03:43
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Verluste
Der NASDAQ 100 gibt sich heute schwächer.
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2.47 Prozent schwächer bei 24’478.28 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.074 Prozent auf 25’116.83 Punkte an der Kurstafel, nach 25’098.18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’195.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’425.39 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.03 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 10.09.2025, einen Wert von 23’849.27 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2025, einen Stand von 22’829.26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 20’241.76 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25’195.28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PepsiCo (+ 3.55 Prozent auf 149.85 USD), O Reilly Automotive (+ 2.70 Prozent auf 102.41 USD), Verisk Analytics A (+ 1.99 Prozent auf 246.06 USD), Mondelez (+ 1.48 Prozent auf 61.90 USD) und T-Mobile US (+ 1.18 Prozent auf 228.88 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Arm (-8.20 Prozent auf 156.67 USD), Synopsys (-8.03 Prozent auf 445.50 USD), Enphase Energy (-7.71 Prozent auf 33.88 USD), JDcom (-6.59 Prozent auf 31.73 USD) und ON Semiconductor (-6.42 Prozent auf 46.76 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’500’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.972 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.40 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Aussagen zu China: US-Börsen rutschen ab -- SMI & DAX gehen mit deutlichen Abschlägen ins Wochenende -- Asiens Märkte schliessen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls in die Verlustzone rutschte. Die Wall Street verzeichnet Abschläge. Zum Wochenschluss ging es an den Börsen in Fernost derweil nach unten.
